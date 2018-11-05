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Spor

Galatasaray taraftarları takım otobüsünü bekliyor (CANLI YAYINDAYIZ)

Galatasaray'a Düsseldorf Havaalanı'nda VIP uygulama

05 Kasım 2018 19:25

Galatasaray\'a Düsseldorf Havaalanı\'nda VIP uygulama ... Taraftarlar takım otobüsünü bekliyor (CANLI YAYINDAYIZ)

Serhan TÜRK, Düsseldorf (DHA)

Galatasaray kafilesi Almanya\'ya iniş yaptı ve aprondan çıkış yapması beklenen Galatasaray\'ı taraftarların bekleyişi sürüyor.

Galatasaray\'a Düsseldorf Havaalanı\'nda VIP karşılama yapılırken, Sarı-kırmızılıların pasaport kontrolü uçakta işlendi. Galatasaray kafilesi daha sonra uçaktan inip direkt olarak kendilerini otele götürecek otobüslere geçti.

Alanda bekleyen gurbetçiler bu nedenle sarı-kırmızıları göremeyeceğini anlayınca, otobüsün çıkacağı kapıya doğru yöneldi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar uzun bir mesafe katetti ve otobüsün içinde de olsa kafileyi görmek için sabırsızlıkla bekledi. Taraftarlar gönül verdikleri renkleri taşıyan futbolcular ve teknik heyete uzaktan da büyük destek verdiler. Takım ise farklı bir kapıdan çıkarıldı.

GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI

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