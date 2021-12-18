Galatasaray taraftarından TFF'ye istifa çağrısı

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada konuk takımın 20. dakikada attığı golden sonra ilk önce futbolcular ardından taraftar tepki gösterdi.

Marcao, Okaka’nın attığı golde kendisine faul yapıldığı gerekçesiyle hakem Zorbay Küçük’e tepki gösterdi. Bu itirazlar sırasında Kerem Aktürkoğlu da sarı kart gördü.

NEF Stadyumu’nu dolduran taraftarlar “TFF istifa” ve “Yönetim uyuma, takımına sahip çık” tezahüratı yaptı. Taraftarlar bu tezahüratların ardından tepkilerini alkışla gösterdiler.