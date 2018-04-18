Galatasaray taraftarına yapılan saldırı, Gençlerbirliği tribünlerini böldü

Spor Toto Süper Ligi'nin 28'inci haftasında Ankara'da oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlara yapılan saldırı, başkent temsilcisinin taraftarlarını ikiye böldü.

DHA'da yer alan habere göre; Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanan ve ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmadan önce bazı kırmızı-siyahlı taraftarların, Galatasaraylı taraftarlara saldırarak darp etmeleri büyük tepki çekmişti.



Yaşanan olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren grubun taraftarları sosyal medya üzerinden yaptıkları eylemde haklı olduklarını vurgularken, Gençlerbirliği'nin en eski taraftar gruplarından Alkaralar, yaptığı açıklamada yaşananları kınamıştı.



Alkaralar, yaşanan olayların geçmişten bu yana gelen Gençlerbirliği tribün kültürüyle bağdaşmadığını belirterek, olaylara karışan kişileri eleştirmiş ve Galatasaraylı taraftarlardan özür dilemişti.



Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaraylı taraftarlara saldıran grup, bu kez kendilerini eleştiren Gençlerbirliği taraftarlarını hedef seçti. Hafta sonunda oynanan Kayserispor - Gençlerbirliği maçı sonrasında aynı grup Alkaralar taraftarlarına fiziki saldırıda bulundu. Saldırgan gruba mensup kişiler, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda kendilerini eleştirenlere saldırgan tutumlarını devam ettireceklerini çekinmeden belirtti.



Duyarlı Gençlerbirliği taraftarları ise konuyla ilgili adli girişimlerde bulunmaya hazırlanırken emniyet güçlerinden kimlikleri belli kişilere karşı 6222 sayılı yasanın uygulanmasını bekliyor.



Öte yandan Kayseri deplasmanına saldırgan grup dışında kalan Gençlerbirliği taraftarlarının her zamanki gibi kendi imkanlarıyla gittiği, taraftarlara saldıran grubun ise kulübün sunduğu araçla Kayseri'ye gittiği öğrenildi. Gençlerbirliği Kulübü'nün temin ettiği araçla Kayseri'ye giden ve olay çıkaran taraftarlarla ilgili nasıl bir girişimde bulunacağı merak konusu oldu.