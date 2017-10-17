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Galatasaray taraftarına saldıran 4 kişi serbest bırakıldı (2)

ATİKER KONYASPOR'DAN SALDIRGAN TARAFTARLARA YASAK Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu, kulübün resmi internet sitesinden, Galatasaray taraftarına saldıran 4 kişiden 2'sinin kombine bileti olduğunu hepsinin Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’na girişlerinin ya

17 Ekim 2017 18:16

ATİKER KONYASPOR\'DAN SALDIRGAN TARAFTARLARA YASAK
Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu, kulübün resmi internet sitesinden, Galatasaray taraftarına saldıran 4 kişiden 2\'sinin kombine bileti olduğunu hepsinin Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’na girişlerinin yasaklandığını açıkladı. Kulüp açıklamasında, şöyle denildi:
\'\'Bundan sonra da benzer olaylarda tutumumuzun aynı şekilde olacağının bütün spor kamuoyunca bilinmesini istiyoruz. Öte yandan, sporda şiddetin önüne geçebilmek kötü, çirkin tezahüratı futbol sahalarından ve etrafından uzaklaştırabilmek için aynı hassasiyeti diğer kulüplerimizden de bekliyoruz.\"
 

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