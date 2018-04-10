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Spor

GALATASARAY TARAFTARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI 

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Galatasaray takımını Atatürk Havalimanı'nda yüzlerce taraftar karşıladı

10 Nisan 2018 05:17

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA
Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında Ankara\'da Gençlerbirliği\'ne 1-0 mağlup olan Galatasaray takımını Atatürk Havalimanı\'nda yüzlerce taraftar karşıladı. Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği\'ne 90+2\'nci dakikada Alper Uludağ\'ın ayağından gelen golle 1-0 mağlup olan ve bu mağlubiyetle liderliği Medipol Başakşehir\'e kaptıran Galatasaray, İstanbul\'a döndü.
 
Sarı Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan haberleşerek uçağın inişinden önce havalimanında toplanmaya başladı. Kafile gelmeden önce iç hatlar terminali geliş katında \"Siz şampiyonluğa inanın. Gerisini bize bırakın\" ile \" Ne krediniz biter. Bizde. Ne de şampiyonluk inancımız\" pankartları açtı. THY\'den kiralanan özel uçakla Ankara\'dan İstanbul Atatürk Havalimanı\'na saat 01.00 sıralarında inen sarı kırmızılı kafileyi taraftarlar, meşaleler yakarak  tezahüratla destek oldu. Ultraslan Grubu ise  futbolculara tek tek moral verdi. Taraftarlarla iç içe olan kafile daha sonra takım otobüsüne bindi. Şampiyonluk tezahüratlarında bulunan taraftarlar, \"İmparator Fatih Terim\" şeklinde de tezahüratlarda bulunarak teknik direktör Terim\'e destek çıktı. Terim ise yardımcısı Hasan Şaş ile birlikte \"Nerede kalmıştık. Atkısını tutarak taraftarlara gösterdi. Galatasaray kafilesi, sarı kırmızılı taraftarlar arasında havalimanından ayrıldı. 
 
Görüntü dökümü:
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-Pankartlardan görüntü
-Kafilenin iç hatlardan yürüyüş görüntüsü
-Futbolcu ve taraftarlardan görüntü
- Tezahürat ve meşale görüntüsü
- Fatih terim ve Hasan Şaş atkı tutma görüntüsü
-Takım otobüsünü önünde taraftarlardan görüntü
-Takım otobüsünün taraftarlarla gidiş görüntüsü
-genel ve detay görüntü
 

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