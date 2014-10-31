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Spor

'Galatasaray taraftarı takımın başında beni görmek istiyor'

Yılmaz Vural: Prandelli'den daha iyi hocayım. Ondan daha iyi eğitim aldım

31 Ekim 2014 13:48

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, "Sosyal medyaya bakın; Galatasaray taraftarı takımın başında en çok beni görmek istiyor" dedi.

Radyospor'a konuşan Vural, "Galatasaray'ın başına geçeyim, 50 binden az taraftara oynamam. Bunun garantisini veriyorum." diye konuştu. "Görev verildiği takdirde takımın ekonomisini de düzelteceğini" vurglayan 61 yaşındaki çalıştırıcının sözleri şu şekilde:

"Sosyal medyaya bakın; Galatasaray taraftarı takımın başında  en çok beni görmek istiyor. Yabancıların şeyinde boncuk mu var? Prandelli'den daha iyi hocayım. Ondan daha iyi eğitim aldım. Sosyal medyada hakkımda yapılan esprilere kızmıyorum. Ben de gülüyorum."

1986 yılından bu yana hocalık yapan Yılmaz Vural, bugüne kadar 23 ayrı takım çalıştırdı. Vural, son olarak Mersin İdmanyurdu takımının başında bulunuyordu.

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