Galatasaray taraftarı Sivasspor'u 80 liraya, Real Madrid'i 30 liraya izleyebilecek!

Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig'de Sivasspor'u izlemek için 80 lira bilet parası ödeyecek. Oysa salı günü İspanya'da Cristiano Ronaldo'lu Real Madrid ile oynanacak maçı tribünden seyretmek yalnızca 30 lira.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasındaki bilet fiyatları tepki topladı. Cumartesi günü oynanacak Sivasspor- Galatasaray maçında, sarı-kırmızılı taraftarlara ayrılan bölümün biletleri 80 liradan satışa çıktı.

Galatasaray’ın 18 Ağustos’ta Cristiano Ronaldo, Karim Benzema gibi yıldız isimleri kadrosunda bulunduran İspanyol ekibi bilet fiyatlarını açıkladı. Real Madrid ile deplasmanda yapacağı hazırlık maçının biletleri ise 10 euro (30 lira) ve 15 euro (45 lira)dan satışa sunuldu.

Bu konuda TFF etkisiz

Bugün Gazetesi'nin haberine göre; Mersin İdman Yurdu- Beşiktaş karşılaşmasında ise çok daha sert bir uygulama hayata geçecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, Mersin deplasmanında takımlarını desteklemek için kişi başına 300 veya 350 lira gibi bir rakam ödemek zorunda. Beşiktaş yöneticileri, fiyatın indirilmesi için Mersinli yöneticilerle görüştü ama “Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında da aynı fiyata satacağız” yanıtını aldılar.

Türkiye ’de bilet fiyatlarının belirlenmesinde TFF’nin söz hakkı yok. Tamamen kulüpler karar veriyor. Fiyatların yüksekliğine itiraz eden Beşiktaş ve Galatasaray’ın, ev sahibi kulüplerin indirime gitmemeleri durumunda yapabilecekleri hiçbir şey yok.

'3 büyükler tavır almalı'

Geçen sezonlarda diğer Anadolu takımlarının yaptığı bilet uygulaması Sivasspor tarafından kullanılmıyordu. Seyircilerin kaçtığı, uzaklaştığı bir durumda bu fiyatları istemek anlamsız. Anadolu ekipleri, büyük takımların taraftarlarının stadyuma gitmemesi için elinden geleni yapıyor. Çünkü ev sahibi avantajını kaybediyorlar. Üç büyüklerin yönetimleri bu konuyla ile ilgili görüşmeli ve ortak bir tavır almalı.