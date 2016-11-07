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Spor

"Galatasaray taraftarı Fenerbahçe derbisinde olacak"

Sarı-kırmızılıların taraftardan sorumlu yöneticisi Alper Narman, Fenerbahçe derbisinde tribünleri dolduracaklarını söyledi

07 Kasım 2016 15:27

Bu sezon derbilerde deplasman yasağının kalkmasının ardından Galatasaray taraftarları Ülker Stadı'nda takımlarını desteklemek için hazır.

Galatasaray yönetiminin taraftardan sorumlu ismi Alper Narman, derbide sarı-kırmızılı taraftarların kendilerine ayrılan kontenjanı tam olarak dolduracaklarını ve takımlarını desteklemek için hazır olduklarını vurguladı.
 
Alper Narman daha önce yapılan güvenlik toplantılarında bu kararın kesinleştiğini ve bundan sonra Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki güvenlik önlemleri detaylarının konuşulacağını belirtti.

 

"Biz de Fenerbahçeli taraftarları ağırlayacağız"

 

Narman, "Taraftarımız derbide Kadıköy'de olacak. Artık futbolun normale dönmesi için çaba gösteriyoruz. Bizim taraftarımız Kadıköy'e gidecek. Biz de sezonun 2. yarısında Fenerbahçe taraftarını stadımızda ağırlayacağız. Artık sadece futbol konuşalım istiyoruz. Beşiktaş maçında bunun ilkini kusursuz gerçekleştirdik. Aynı şekilde Fair-Play dışına çıkılmadan bu derbinin de olaysız şekilde tamamlanacağına inanıyorum" diye konuştu.

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Sarı-kırmızılıların taraftardan sorumlu yöneticisi Alper Narman, Fenerbahçe derbisinde tribünleri dolduracaklarını söyledi

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