Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'in evine gitti

İSTANBUL, (DHA)

Bir grup Galatasaray taraftarı, tecrübeli teknik adam Fatih Terim\'in evinin önüne giderek \"Geri dön\" çağrısı yaptı.

Yaklaşık 20 kadar taraftar; meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde Fatih Terim\'in evinin önünde toplandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, burada bir süre Fatih Terim lehine tezahüratlarda bulundu. Daha sonra ise Fatih Terim taraftarların yanına geldi. Sarı-kırmızılı taraftarların, \"Hocam sizi çok özledik. Yarım kalan bir işimiz var\" sözleri üzerine Terim, \"Çocuklar ayağınıza sağlık. Sesinize dayanamadım geldim. Allah\'a emanet olun. Doğrusu neyse, hep birlikte olsun. Takımınıza sahip çıkın\" diyerek evine geri döndü.