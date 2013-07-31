Galatasaray tablet sektörüne adım atıyor

Galatasaray, yeni sezonda şort reklamı için sponsorluk anlaşması sağladığı Hintli teknoloji devi HCL Infosystems şirketiyle tablet piyasasına da giriş yapmaya hazırlanıyor.



Özellikle gelişmekte olan piyasalarda etkin olan ve dünyada 31 ülkede faaliyet gösteren donanım şirketi HCL Infosystems, Mart ayında HCL ME tablet bilgisayarlarıyla Türkiye piyasasına giriş yapmıştı.

Galatasaray, bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da yapılacak imza töreniyle Hintli firmayla sponsorluk anlaşması imzalayacak. Anlaşmadan kulübün kasasına 1 milyon Euro girmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın Nikon ile sona eren sözleşmesinin ardından anlaştığı HCL Infosystems, kulübün 17'inci sponsoru olma özelliğini taşıyor.

Galatasay, sponsorluk anlaşması kapsamında tablet bilgisayar piyasasına da girecek.

Toplam 7 tablet modeline sahip olan HCL'nin öne çıkan modeli Me G1, 9,7 inç ekran, 1,2 Ghz hızında çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM, 16 GB dahili hafıza ve ön ile arka panellerinde sırasıyla 0.3 ve 2 megapiksel kameraya sahip.

Cihaz, Android 4.1 (Jelly Bean) işletim sistemiyle çalışıyor.