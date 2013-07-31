T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Galatasaray tablet sektörüne adım atıyor

Galatasaray, bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da yapılacak imza töreniyle Hintli firmayla sponsorluk anlaşması imzalayacak

31 Temmuz 2013 14:39

Galatasaray, yeni sezonda şort reklamı için sponsorluk anlaşması sağladığı Hintli teknoloji devi HCL Infosystems şirketiyle tablet piyasasına da giriş yapmaya hazırlanıyor.
 
Özellikle gelişmekte olan piyasalarda etkin olan ve dünyada 31 ülkede faaliyet gösteren donanım şirketi HCL Infosystems, Mart ayında HCL ME tablet bilgisayarlarıyla Türkiye piyasasına giriş yapmıştı.

Galatasaray, bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da yapılacak imza töreniyle Hintli firmayla sponsorluk anlaşması imzalayacak. Anlaşmadan kulübün kasasına 1 milyon Euro girmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın Nikon ile sona eren sözleşmesinin ardından anlaştığı HCL Infosystems, kulübün 17'inci sponsoru olma özelliğini taşıyor.

Galatasay, sponsorluk anlaşması kapsamında tablet bilgisayar piyasasına da girecek.

Toplam 7 tablet modeline sahip olan HCL'nin öne çıkan modeli Me G1, 9,7 inç ekran, 1,2 Ghz hızında çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM, 16 GB dahili hafıza ve ön ile arka panellerinde sırasıyla 0.3 ve 2 megapiksel kameraya sahip.

Cihaz, Android 4.1 (Jelly Bean) işletim sistemiyle çalışıyor.

ETİKETLER

galatasaraytablethclme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24