-GALATASARAY SUTOPU TAKIMI ŞAMPİYON İSTANBUL (A.A) - 11.06.2011 - Deplasmanlı Sutopu 1. Ligi'nde play-off final serisinin 4. maçında Galatasaray, İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'nü (İYİK) 13-8 yenerek şampiyon oldu. ENKA Yüzme Havuzu'nda oynanan serinin son maçında rakibine ilk periyotta 2-1 üstünlük kuran sarı-kırmızılı takım, 2. çeyreği de 6-3 önde geçti. Maçta 3. periyotta da 10-5 üstünlük yakalayan Galatasaray, son periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve mücadeleyi 13-8 kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamladı. Toplamda 22. kez şampiyon olan sarı-kırmızılı takım, ayrıca üst üste 7. kez aynı sevinci yaşama başarısı gösterdi. Galatasaray, son 21 yılda ise 17 kez şampiyonluğa ulaştı.