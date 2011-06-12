T24 LogoT24 Logo
Spor

GALATASARAY SUTOPU TAKIMI ŞAMPİYON İSTANBUL (A.A)

12 Haziran 2011 00:46

-GALATASARAY SUTOPU TAKIMI ŞAMPİYON İSTANBUL (A.A) - 11.06.2011 - Deplasmanlı Sutopu 1. Ligi'nde play-off final serisinin 4. maçında Galatasaray, İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'nü (İYİK) 13-8 yenerek şampiyon oldu. ENKA Yüzme Havuzu'nda oynanan serinin son maçında rakibine ilk periyotta 2-1 üstünlük kuran sarı-kırmızılı takım, 2. çeyreği de 6-3 önde geçti. Maçta 3. periyotta da 10-5 üstünlük yakalayan Galatasaray, son periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve mücadeleyi 13-8 kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamladı. Toplamda 22. kez şampiyon olan sarı-kırmızılı takım, ayrıca üst üste 7. kez aynı sevinci yaşama başarısı gösterdi. Galatasaray, son 21 yılda ise 17 kez şampiyonluğa ulaştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24