T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Süper Lig'de 3 hafta sonra galip!

24 Ekim 2020 21:12

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Ligde 3 hafta sonra kazanan sarı-kırmızılı ekip 10 puana yükseldi. Erzurumspor ise 7 puan kaldı. Falcao ise 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren goller; 20. dakikada Emre Kılınç ve 64. dakikada Falcao'dan geldi. BB Erzurum'un tek golünü ise 45. dakikada Novikovas penaltıdan kaydetti.

Galatasaray'da ikinci golün sahibi Falcao, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Ligde 3 hafta sonra kazanan sarı-kırmızılı ekip bu sonucun ardından 10 puana yükseldi. Ligde bir maçı ertelenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 7 puanda kaldı.

 

ETİKETLER

galatasarayerzurumspor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24