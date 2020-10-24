Galatasaray Süper Lig'de 3 hafta sonra galip!

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Ligde 3 hafta sonra kazanan sarı-kırmızılı ekip 10 puana yükseldi. Erzurumspor ise 7 puan kaldı. Falcao ise 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren goller; 20. dakikada Emre Kılınç ve 64. dakikada Falcao'dan geldi. BB Erzurum'un tek golünü ise 45. dakikada Novikovas penaltıdan kaydetti.

Galatasaray'da ikinci golün sahibi Falcao, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Ligde 3 hafta sonra kazanan sarı-kırmızılı ekip bu sonucun ardından 10 puana yükseldi. Ligde bir maçı ertelenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 7 puanda kaldı.