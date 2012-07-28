Galatasaray Suada'ya 10 kat zam yapıyor

Galatasaray yönetimi, Suada'yı geri almak ya da sözleşme şartlarını değiştirmek için düğmeye bastı. Şu an yıllık 400 bin dolar ödeyen işletmeci Mehmet Koçarslan’dan yıllık 4.5 milyon dolar istenecek.



Başkanlığa Ünal Aysal’ın gelmesinin ardından yeniden atağa kalkan ve sportif başarıyı yakalayan sarı-kırmızılılar, tesisleri için dev hamlelere devam ediyor.

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray Adası’nı geri almak ya da sözleşme şartlarını değiştirmek için sarı-kırmızılılar düğmeye bastı. Adnan Polat’ın başkanlığı sırasında mali genel kurulda Suada’nın işletme süresinin 2015’e kadar uzatılmasına ilişkin iptal edilen önergenin ardından, Aysal yönetimi bu konuyu ele alma kararı aldı. Eylül ayında düzenlenecek olağanüstü genel kurul ile şu anki işletmeci Mehmet Koçarslan’ın önüne yeni bir protokol ile çıkmaya hazırlanıldığı bildirildi. 2006’dan bu yana Galatasaray Adası’nı işleten ve sarı-kırmızılı kulübe yıllık 400 bin dolar ödeyen Koçarslan’a kalan 3 yıl için senelik 4.5 milyon dolar ödemesi halinde devam edebileceği mesajının verileceği bildirildi.

Senelik kiralama ücretini 400 bin dolardan 4.5 milyon dolara çıkarmayı planlayan sarı-kırmızılı idareciler, “Galatasaray Adası’nda bir etkinlik için 300 bin dolar alınıyor. 4.5 milyon dolar da abartılı bir rakam değil” savunmasını yaptılar. 2006’da merhum başkan Özhan Canaydın’ın isteği ile Galatasaray Adası’nın işletmesini alan Mehmet Koçarslan ile ilk planda 2+1 yıllık sözleşme yapılmıştı. Adnan Polat döneminde ise yönetim kurulu genel kurulun haberi olmadan Koçarslan ile aynı şartlarda (yıllık 400 bin dolar) sözleşmenin uzatılmasına karar vermişti. Ancak 2010’daki mali genel kurulda verilen önerge ile bu sözleşmenin iptali oy çokluğu ile kabul edilmişti. İlave mukavelenin genel kuruldan dönmesinin ardından konu bir üye tarafından mahkemeye taşınmış ve Galatasaray lehine karar çıkmıştı.

Açılan tahliye davasına karşın ise adaya ciddi yatırım yaptığını ve 13 milyon dolar harcadığını söyleyen Koçarslan bunu kabul edemeyeceğini bildirmişti. Koçarsalan, “Paramı versinlen tahliye ederim” açıklamasını yapmıştı. Galatasaray Yönetimi’nin son girişimine Koçarslan’ın nasıl bir tepki vereceği merak konusu.