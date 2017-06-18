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Spor

Galatasaray stoper transferinde son adımda

Hırvat teknik adam Igor Tudor, hava toplarındaki etkinliği nedeniyle Brezilyalı'nın takıma dahil olmasını istiyor

18 Haziran 2017 18:23

Galatasaray, Sao Paulo'da forma giyen Maicon ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar Brezilyalı futbolcu için 7 milyon euro ve başarı bonusları ödeyecek.

NTVSpor'un haberine göre bir süredir stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yönetim Brezilyalı stoper Maicon ile imza aşamasına geldi. 28 yaşındaki oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlayan yönetim, önümüzdeki hafta Maicon'u İstanbul'a getirerek resmi sözleşmeye imza attıracak.

Teknik direktör Igor Tudor'un da kadroda görmek istediği oyunculardan olan Maicon, sarı-kırmızılıların stoper açığını kapatacak.

Hırvat teknik adam Igor Tudor'un Brezilyalı oyuncuyu isteme sebebi olarak oyuncunun kafa toplarındaki hakimiyeti gösterildi. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon kafa topu zafiyeti nedeniyle savunmada oldukça sıkıntı yaşamıştı.

Maicon, mayıs ayında başlayan Brezilya Serie A'nın 6 maçında 90'ar dakika forma giydi.

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