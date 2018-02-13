Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Albayrak: "Sahamızda 3-0 öndeyken, kırmızı kart görmemeliydi"

\"Kasımpaşa maçını aldığımız takdirde yolumuzun rahatlayacağını düşünüyorum\"

\"Nagatomo\'da ne kadar isabetli transfer yaptığımızı herkes görüyor\"

\"Sinirlerine hakim olan şampiyon olacak\"

\"Çok ciddi sorunlarımız var\"

SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 21\'inci haftanın kapanış karşılaşmasında Galatasaray, Antalyaspor\'u 3-0 mağlup etti ve 6 hafta aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Albayrak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerler için başsağlığı dileyerek konuşmasına başlayan Albayrak, \"Lider olduk. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Kasımpaşa maçında aynı tribün heyecanı o maçta bekliyoruz. Sivasspor maçının bir kaza olduğunu söylemiştim. Ondan sonra oynadığımız iki maçta çok iyi oynadık. Yolumuza devam ediyoruz. Puanımız 44. Emin adımlarla hedefimize yürüyoruz\" dedi.

\"KASIMPAŞA MAÇINI ALDIĞIMIZ TAKDİRDE YOLUMUZUN RAHATLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM\"

Gelecek hafta oynayacakları Kasımpaşa karşılaşmasının önemine değinen Albayrak, \"Abdurrahim Albayrak, \"Cengiz başkanım özellikle loca alan dostlarımıza teşekkür mektubu yolladı. Bizleri bugünlerde destekleyen can dostlarımıza teşekkür ederim. 3 senelik loca alan oldu. Kasımpaşa maçını aldığımız takdirde yolumuzun rahatlayacağını düşünüyorum. Takımlar iyi oynuyor. Bu sene lig iyi oluyor. Eskiden ligde ilk devreleri 42, 43 puan ile bitiriyorduk. Şimdi yeni daha 44 puana geldik. Önceden düşme puanı 43, 44\'tü\" şeklinde konuştu.

\"SAHAMIZDA 3-0 ÖNDEYKEN, KIRMIZI KART GÖRMEMELİYDİ\"

Karşılaşmanın son dakikalarında kırmızı kart görerek oyundan ihraç olan Belhanda ile ilgili de konuşan Albayrak, \"Şok yaşıyorum. Belhanda gibi dünya yıldızı... Sahamızda 3-0 öndeyken, kırmızı kart görmemeliydi. İçeri girerken, Antalyasporlu futbolcuların nasıl olur da 3-0 iken kırmızı kart görür diye hayret etmişlerdi. Keşke görmeseydi. Formdaydı. Kendisi de bizim kadar üzüleceğini tahmin ediyorum. Kasımpaşa maçında yok. Olmaması gerek bir şeydi\" ifadelerini kullandı.

NAGATOMO\'DA NE KADAR İSABETLİ TRANSFER YAPTIĞIMIZI HERKES GÖRÜYOR

Transferin son gününde kadroya katılan Japon oyuncu Nagatomo\'nun ne kadar isabetli bir transfer olduğundan bahseden Albayrak, \"Donk olsun, Selçuk olsun. Sol beke aldığımız arkadaş, size söylemiştim hoca son günlerde bombayı patlatır diye. Ne kadar isabetli bir transfer yaptığımızı herkes görüyor. Önemli olan elimizdeki futbolcular, ben kızdım, gönderdimlerle değil, ben çalıştım, kazandırdımlarla olduğunu düşünüyorum. Kızıp, göndermek kolay. Fatih hoca hepsini yaptı. En büyük transferlerimiz bunlar. Selçuk, Türkiye\'de bir tanedir. Kıymetini bilmemiz lazım. Galatasaray\'ın kaptanıdır. Hoca geldikten sonra Selçuk\'u görüyorsunuz. Ben futbolcularımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Fatih hocaya teşekkür ederim. Farklı bir hava kattı\" diye konuştu.

\"SİNİRLERİNE HAKİM OLAN ŞAMPİYON OLACAK\"

Ligde artık kolay maç olmadığını ifade eden Abdurrahim Albayrak, \"Biz her maça 3 puan olarak bakacağız. Rakiplerle mesafeler yakın. Rakiplerimizin hepsi birbirinden güçlü. İyi oynayan şampiyon olacak. Sinirlerine hakim olan şampiyon olacak. Bundan sonra her maç final olacak. Bugünkü maçta final havasındaydı. Artık kolay maç yok. Herkes 11 kişi oynuyor. Hazırlıklarımız tam\" açıklamasında bulundu.

\"ÇOK CİDDİ SORUNLARIMIZ VAR\"

Kulüpteki sorunları çözmek için herkesin büyük efor harcadığını ifade eden Albayrak, \"Çok büyük bir mesai harcıyoruz. Mustafa Cengiz ve ekibi, hepimiz efor harcıyoruz. Çok ciddi sorunlarımız var. Geldiğimizden beri birçok sorunu hallettik. Geçen yemekte futbolcu kardeşlerimiz, \'Neden televizyonda futbolcular 4 aydır para alamıyor diyorsun\' dediler. Hayır, 7 aydır para alamıyoruz. İlk siz yatırdınız\' dediler. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Hoca ile toplantılar yapıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bize destek olan 77 tane locadan 17\'si paraya çevrildi. 60 tane kaldı. Yarın 3 tanenin daha parası yatacak\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Abdurrahim Albayrak\'ın açıklamaları