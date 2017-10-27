Galatasaray Sportif A.Ş Genel Kurulu yapıldı

Divan Kurulu Başkanı Ural Aküzüm oldu

Geçtiğimiz dönemin Yönetim Kurulu ve hesapları ibra edildi

Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Sportif A.Ş.\'nin 2017 Olağan Genel Kurul toplantısı Türk Telekom Arena\'da gerçekleştirildi.

Şirket hissedarları, hükümet komiseri, denetçiler, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensuplarının katıldığı genel kurulda divan başkanlığına Ural Aküzüm seçildi. Toplantıda yönetim kurulu üyeliklerinde geçen dönemden farklı olarak bağımsız üye Mehmet Taylan yerine Yusuf Günay seçilirken, geçtiğimiz dönemin yönetim kurulu ve hesapları ibra edildi.