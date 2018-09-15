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Spor

Galatasaray, Spartak Moskova maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında karşılaşacağı Lokomotiv Moskova hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı

15 Eylül 2018 16:53

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında karşılaşacağı Lokomotiv Moskova hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda dün akşam Kasımpaşa’ya karşı forma giyen oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde üst kuvvet çalışması yaptı. Devam eden bölümde interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Maicon, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılırken Kasımpaşa maçında aldığı darbe nedeniyle ağrıları olan Emre Akbaba salonda çalıştı. Antrenman sonunda, dün yeni yaşına giren Maicon’un doğum günü kutlandı.
Sarı kırmızılılar, Lokomotiv Moskova karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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