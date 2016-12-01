Galatasaray sözleşmeleri lira ile yapmak istiyor

Faiz ve kur farkından dolayı her yıl 40 milyon lira borç ödeyen Galatasaray'da başkanı Dursun Özbek’in, Türk futbolcularla yapılacak sözleşmelerin Türk Lirası üstünden yapmak istediği ileri sürüldü.



Vergiler ve primlerle birlikte teknik kurul ve futbol takımına şu an için senelik 64 milyon Euro ödeyen ve UEFA’nın Finansal Fair Play için getirmiş olduğu sınırın yalnız 1 milyon Euro altında olan sarı-kırmızılılarda başkan Özbek’in, Türk futbolcularla TL üstünden antak kalma yapılması düşüncesini genelleştirip Kulüpler Birliği’nde de gündeme getireceği ve bunun Türk futbolunda devrim sayılabilecek bir harekete dönüşmesi arzusunda olduğu ifade edildi.

İlk olarak Ünal Aysal uygulamıştı

milliyet'in haberine göre; Galatasaray’da Türk futbolcularla TL cinsinden sözleşme yapılması ya da kur sabitlemesi fikri ilk olarak Ünal Aysal döneminde hayata geçirilmiş sadece bu, oldukça uzun vadeli bir proje olmamıştı.

Sarı-kırmızılılarda sözleşmelerin Türk Lirası üstünden yapılması fikrine kulüp üyeleri de sıcak bakıyor ve destekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, AVM'lerde yapılan kira sözleşmelerinin dövizle yapılmaması gerektiğini söylemişti.