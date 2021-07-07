Galatasaray Sözcüsü Remzi Sanver'den "şeffaflık" açıklaması

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, transferlerde oyuncuların mali içeriklerinin açıklanmamasına yönelik eleştirilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Eleştirileri anlıyor ve saygı ile karşılıyoruz. Bu bilgilerin bütün rakiplerimiz tarafından paylaşılmadığı bir ortamda tek taraflı açıklığımız, transferde rekabet gücümüzü ciddi bir şekilde kırardı. Bilgi saklamak gibi niyetimiz yoktur. Başkanımız Burak Elmas transfer sürecinin sonunda sözleşmelerle ilgili mali bilgilerin kamuoyuna açıklanacağını teyit etmiştir" dedi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleşen haftalık yönetim kurulu sonrasında GS TV’de gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantının gündem maddelerinden birinin pandemiden dolayı yapılamayan 2019 ve 2020 Mali Genel Kurulları ile 2021 bütçesinin onaylanması olduğunu söyleyen Sanver, "Yönetim kurulu olarak bunları bir an evvel yapmayı diliyoruz. Böyle genel kurul birikmesi ilk defa gerçekleştiği için uygulamada bazı belirsizlik var. Mesela ikisini bir arada yapmak mümkün mü, hazirunları nasıl ayrı ayrı nasıl tespit edilecek, uygulanacak veyahut idari ve mali ibraların bir arada ayrı yapılması. Bütün bu belirsizlikleri bir hukuki sorun olmaması için valiliğe sorduk. Gelecek cevap çerçevesinde gerekli adımları atıp, yapamamış olduğumuz genel kurullarımızı umarız ağustosa ayı içerinde gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

"Tek taraflı açıklığımız transferde rekabet gücümüzü ciddi bir şekilde kırardı"

Transferler süreçleri hakkında da bilgi veren Remzi Sanver, "Kişilerden bağımsız bu konunun doğasında iki çelişki bulunduğunu takdir ediyoruz. İlk çelişki bir yandan futbolda hemen başarılı olmak istiyoruz. Diğer yandan sıkıntılı olan mali tablomuzu daha da bozacak adımlarla Galatasaray’ın geleceğini ipotek almaya hakkımız yok. İkinci çelişki her konuda ve transferlerde şeffaflığı savunuyoruz, diğer yandan ülkemizde spor sisteminin bütünün şeffaf olmadığı noktalarda Galatasaray’a zarar vermeyecek bir dikkati göstermek zorundayız. Başkanımız Burak Elmas’ın, değerli hocamız Fatih Terim ile istişareleriyle yürütülen sürecin bu çelişkilere dengeli çözümler ürettiğini gördüğümüzden mutluyuz. Transfere dair detayların açıklamasını sürecini yöneten Sportif A.Ş’ye bırakmak daha uygun olsa da atılmaktan olan adımları hem bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılayan hem de Galatasaray’ın geleceğine dair sorumluluk maiyette olduğunu görmekten mutluluğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle sporcularımızla yapılan sözleşmelerinin mali içeriklerinin kamuya açıklanmamasına gelen şeffaflık temelli eleştirileri anladığımızı ve saygı ile karşıladığımızı söylemek isterim. Bu bilgilerin bütün rakiplerimiz tarafından paylaşılmadığı bir ortamda tek taraflı açıklığımız transferde rekabet gücümüzü ciddi bir şekilde kırardı. Ne yazık ki bunu göze alamayacağımız kadar zorlu bir süreçten geçtik. Yoksa kamuoyundan bilgi saklamak gibi niyetimiz elbette yoktur. Başkanımız Burak Elmas transfer sürecinin sonunda sözleşmelerle ilgili mali bilgilerin kamuoyuna açıklanacağını teyit etmiştir. Kısa vadede atılan bu adımların uzun vadeli çözümlere dönüştürülmesi gerektiğinin farkındayız. Bu dönüşümde göreve gelmeden vaat ettiğimiz yeniden yapılanmadan geçiyor. Kendi vaatlerimizin her şeyden evvel kendimiz takipçisiyiz. Yeniden yapılanmaya dair değerlendirmelerimizi sonbaharda ilk 100 günün hesabını vereceğimiz basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacağız" şeklinde konuştu.

"İyi seçilmiş kelimler daima yükseltilen seslerden çok daha etkilidir"

Galatasaray taraftarının Galatasaray sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güçlü sivil toplam örgütleri arasında olduğunu ifade eden Sanver, "Taraftarımızın heyecanını çok kıymetli buluyor, bu heyecanı her türlü kanaldan, sosyal medyadan yansımasını dinlemeye ve anlamaya çalışıyoruz. Galatasaray gibi tarihiyle, birikimiyle, mali gücüyle, temas ettiği kitlelerle, dünyadaki marka değeriyle muazzam yapıyı günlük heyecanlarla değil, uzun vadeli bakışla yönetme sorumluluğu taşıyoruz. Elbette futbolda şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah olacağız da. Ama bundan daha önemli meselemiz çocuklarımızı nasıl bir Galatasaray mirası bıraktığımızdır. Bunun için tribündeki heyecanımız şarttır ama yönetimimizde sükunet ve ağır başlılık lazımdır. Bu hususu kararlarımıza değil, üslubumuza da yansıtmalıyız. Tribünlerde sesimizi yükseltmek kendimizi iyi hissettirebilir belki ama yönetim dilimizi asrı aşkın birikimimize uygun bir zerafeti ve bu birikime duyduğumuz güvene duyduğumuz yansıtmak zorundadır. Sesimizi ne kadar çok yükseltirsek hakkımızı o kadar iyi arıyor olmayız. Tersine iyi seçilmiş kelimeler daima yükseltilen seslerden çok daha etkilidir. Sözün önemini ve değerini bizim kültürümüz, Türkiye'miz bilir zaten. 8 asır evvel bir Yunus Emre geçmiş bu topraklardan, ‘Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz" açıklamasında bulundu.

"Türkiye’de spor kulüpleri olarak rakibiz ama hasım değiliz"

Türkiye'de spor kulüpleri arasındaki ilişkilerde kullanılan dille ilgili konuşan Remzi Sanver, "Türkiye’de spor kulüplerinin birbirleriyle ilişkilerinin dilinde bazen gözlemlenen sertlikten duyduğumuz üzüntüyü ifade etmek, bizde her zaman bundan muaf olmadık. Çok önemsediğimiz üslup özenini rakiplerimizle ilişkilerimizde de göstereceğimizi teyit etmek isterim. Türkiye’de spor kulüpleri olarak rakibiz ama hasım değiliz. Hepimiz aynı gemideyiz. Geminin zarar görmesi hepimize zarar verir. Spor kulüpleri olarak duruşumuzla, sözümüzle, Türkiye’nin her kesiminden insana spor müsabakalarını aşan bir ilham verebiliyoruz. Galatasaray yönetim kurulu olarak bu ilhamın bir dostluk kültürü, barış kültürü, sevgi kültürü geliştirecek yönde olması sorumluluğu olduğunu vicdanımızın, ruhumuzun en derininde hissediyoruz. Geçtiğimiz haftaki yönetim kurulu sonrasında yaptığımız açıklamaya gelen tepkilerle bir kere daha fark ettik ki Galatasaray’ın değerleriyle sadece Galatasaraylıların değil, bütün Türkiye’nin gönlüne dokunabiliyoruz. Spor kulübü yöneticiliğinin sakin denizde gemi yönetmek olmadığını biliyoruz. Elbette iyi, kötü günümüz olacak, maç kazanacağız sevineceğiz, kaybedeceğiz üzüleceğiz. Ama Galatasaray’ın değerlerinin gerektirdiği çizgiyi korumaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.