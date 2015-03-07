Galatasaray son Fenerbahçe galibiyetinden 5555 gün sonra Kadıköy'de 3 puan arayacak

22 Aralık 1999, Galatasaray’ın Kadıköy’de, Fenerbahçe’yi son kez yendiği tarih... 2-1 biten o derbiden sonra yarına kadar tam 5555 gün geçmiş olacak.

Fenerbahçe, sarı kırmızılı ezeli rakibine Saracoğlu'ndaki son 15 lig maçında 33 gol attı, buna karşın kalesinde 8 gol gördü. İki takım arasında her iki sahadaki genel tabloya bakıldığında ise son 10 derbide Galatasaray 5 galibiyet 2 beraberlik elde etti, 3 kez ise üzüldü.

F.Bahçe sahasında G.Saray’a attığı 33 golün 16'sını maçların ilk yarım saatlik bölümünde buldu. Hürriyet'te yer alan habere göre, 11 maçta ilk golü atıp öne geçen taraf da sarı lacivertliler oldu. F.Bahçe bu 15 maçta 2 kez rakibinin ilk golü atmasına izin verdi ve bu iki maçta da devre bitmeden golleri bulup 45'i önde kapattı.

F.Bahçe, Süper Lig’de G.Saray’ı Şükrü Saracoğlu Stadı’nda ağırladığı son 15 maçta hiç yenilmedi. G.Saray, en son 1999-2000 sezonunda 22 Aralık 1999'da (maç gününe göre 5555 gün önce) deplasmanda F.Bahçe’yi 2-1 yenmişti.