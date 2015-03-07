T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray son Fenerbahçe galibiyetinden 5555 gün sonra Kadıköy'de 3 puan arayacak

G.Saray, F.Bahçe deplasmanında 15 yıldır kazanamasa da Kadıköy'de şampiyonluk kutladı

07 Mart 2015 10:42

22 Aralık 1999, Galatasaray’ın Kadıköy’de, Fenerbahçe’yi son kez yendiği tarih... 2-1 biten o derbiden sonra yarına kadar tam 5555 gün geçmiş olacak.

Fenerbahçe, sarı kırmızılı ezeli rakibine Saracoğlu'ndaki son 15 lig maçında  33 gol attı, buna karşın kalesinde 8 gol gördü. İki takım arasında her iki sahadaki  genel tabloya bakıldığında ise son 10 derbide Galatasaray   5 galibiyet 2 beraberlik elde etti, 3 kez ise üzüldü.

F.Bahçe sahasında G.Saray’a attığı 33 golün 16'sını maçların ilk yarım saatlik bölümünde buldu. Hürriyet'te yer alan habere göre, 11 maçta ilk golü atıp öne geçen taraf da sarı lacivertliler oldu. F.Bahçe bu 15 maçta 2 kez rakibinin ilk golü atmasına izin verdi ve bu iki maçta da devre bitmeden golleri bulup 45'i önde kapattı.

F.Bahçe, Süper Lig’de G.Saray’ı Şükrü Saracoğlu Stadı’nda ağırladığı son 15 maçta hiç yenilmedi. G.Saray, en son 1999-2000 sezonunda 22 Aralık 1999'da (maç gününe göre 5555 gün önce) deplasmanda F.Bahçe’yi 2-1 yenmişti.

 

ETİKETLER

fenerbahçegalatasarayderbicüneyt çakırhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24