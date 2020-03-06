Galatasaray-Sivasspor maçı kapalı gişe

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, yarın oynanacak Galatasaray maçının final değerinde bir maç olacağını belirterek, "Önümüzde şampiyonluk için bir final maçı olabilecek değerde bir Galatasaray maçı var. Biletlerimiz şu anda bitmiş durumda. Kapalı gişe oynayacağız inşallah" dedi.

Sivas'ta katıldığı bir programda konuşan Otyakmaz, sezon başında teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takım otobüsünün yenilenmesi istediğini ifade ederek, "Sezon başında Rıza hocamızla transfer görüşmesi yaptığımız zaman bizden bir ricası olmuştu. Daha önce çalıştığı dönemden bindiği otobüsün yenilenmesini istemişti. Biz de bu talebi geri çeviremezdik. Süper Lig'de yükseldiğimiz dönem yine Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alınmış olan otobüsün artık eskidiğini, arızalandığını göz önünde bulundurduğumuzda yeni bir otobüsün alınması gerektiğini söylenmişti bizlere, biz de bunu kırmadık ve ticaret odamıza söyledik. Valimizin ve belediye başkanımızın bulunduğu bir ortamda bu talebimizi ilettik ve bu kampanyayı başlattık. İş insanlarımız sayesinde kampanyamız başarıyla yürüyor" dedi.

"Önümüzde final maçı olabilecek değerde bir Galatasaray maçı var"

Otyakmaz, yarın oynanacak Galatasaray maçına ilişkin ise "Önümüzde şampiyonluk için bir final maçı olabilecek değerde bir Galatasaray maçı var. Biletlerimiz şu anda bitmiş durumda. Kapalı gişe oynayacağız inşallah" diye konuştu. (DHA)