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Galatasaray, Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı 

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turundan Sivas Belediyespor ile deplasmanda oynacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı

11 Aralık 2017 19:20

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci turundan Sivas Belediyespor ile deplasmanda oynacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde bir antrenman yaptı. Galatasaray, bugün saat 15.30\'da Türk Hava Yolları\'na ait özel bir uçuşla Sivas\'a hareket etti.
Galatasaray\'ın Sivas Belediye Spor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: 
Batuhan Şen, Eray İşcan, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Ryan Donk, Emrah Başsan, Tarık Çamdal, Garry Rodrigues, Koray Günter, Recep Gül, Gökay Güney, Barış Zeren, Emirhan Civelek, Batuhan Tekin, Ali Ülgen, Celil Yüksel, Sefa Özdemir

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