Galatasaray, Serdar Aziz için kararını verdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, savunma oyuncusu Serdar Aziz ile yollarını ayırıyor.

Sivasspor maçında gıda zehirlenmesi şikayetiyle forma giymeyen ve maçtan 12 saat sonra eşiyle Maldivler’de görüntülenen 28 yaşındaki savunma oyuncusunun bileti kesildi.

Yıldız oyuncunun menajeri Haluk Canatar, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray yönetimi beni aradı. Serdar'a kulüp bulmam söylendi" dedi.

Canatar, ayrılığın gerekçesiyle ilgili olarak ise, "Serdar bir mide rahatsızlığı geçirdi. Maç günü akşama kadar geçeceğini düşündü. Akşam tekrar soruldu ve rahatsızlığının devam ettiğini söyledi. Süreç böyle yaşandı. Serdar'ın tatile çıkması anormal bir şey değil ki. Teknik heyetin tasarrufu olarak bana ilettiler. Biz de transfer için çalışmalara başladık" ifadelerini kullandı.

Serdar Aziz'in Türkiye'nin 'en iyi' savunma oyuncusu olduğunu söyleyen Canatar, Süper Lig'den gelecek tekliflere de açık olduklarını belirtti.

Sarı kırmzılı ekiple 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Aziz, yıllık 2 milyon Euro kazanıyordu.