Galatasaray, Selçuk İnan yönetiminde sezona başlıyor

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başlıyor. Sarı Kırmızılılar, 14 Haziran'da topbaşı yapacak.

Galatasaray, yeni sezon öncesi 14 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya gelecek. Antrenör Selçuk İnan yönetiminde hazırlıklarına başlayacak olan Sarı Kırmızılılar'ın 14 ve 15 Haziran günü iki ayrı grup hâlinde sağlık kontrolleri yapılacak.

Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi maçını ise 20 veya 21 Temmuz günü UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu’nda çıkacak. Sarı Kırmızılılar, Hollanda’dan PSV Eindhoven, İskoçya’dan Celtic veya Çekya’dan Sparta Prag takımlarından biriyle eşleşecek. Galatasaray’ın rakibi, 16 Haziran Çarşamba günü UEFA’nın Nyon’daki merkezinde gerçekleştirecek kura çekiminin ardından belli olacak.