Galatasaray-Schalke 04 maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 4'üncü haftasında Almanya'nın Schalke 04 takımı ile deplasmanda oynayacağı müsabakada İskoç hakem William Collum düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, salı günü TSİ 23.00'te Gelsenkirchen'de bulunan Veltins Arena'da oynanacak maçı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum'un yöneteceği kaydedilirken, Collum'un yardımcılıklarını da David McGeachie ile Graeme Stewart'ın üstleneceği belirtildi.

Collum, Galatasaray'ın daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı CFR Cluj, Schalke 04, Real Madrid ve Benfica maçlarında düdük çalmıştı. Sarı-kırmızılılar, bu maçların 2'sinden galibiyetle ayrılırken, 1 maçta berabere kalmış, 1 maçta da sahadan mağlup ayrılmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Schalke 04, 5 puan ile grubun ikinci sırasında yer alırken, Galatasaray ise 4 puanla üçüncü sırada kendisine yer buldu.