Galatasaray-Schalke 04 maçı sebebiyle İBB Metro seferlerini uzattı

İSTANBUL, (DHA) -İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanacak Galatasaray-Schalke 04 karşılaşmasıyla ilgili gelen talep üzerine metro sefer saatlerini 01.00’e kadar uzattı.

İBB iştiraki Metro İstanbul tarafından Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Galatasaray’ın bu gece Schalke 04 ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle gelen talep üzerine, sefer saatlerinin 01.00’e kadar uzatıldığı duyuruldu.

\'Maç Nedeniyle Sefer Değişikliği\' başlığıyla yapılan duyuruda şu sözlere yer verildi:

\"24 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 22.00’de Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında oynanacak Galatasaray-Schalke 04 müsabakası nedeniyle seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılmıştır. Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil eden Galatasaray Spor Kulübüne başarılar dileriz.”