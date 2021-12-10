Galatasaray savunması, Avrupa'da 64 takım arasında zirvede

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray gruplardaki savunma performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden 64 ekip arasında en az gol yiyen 5 takım arasında.

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönerek son 16 turuna yükselen Galatasaray grup maçları boyunca savunmadaki başarısıyla öne çıktı.

Oynadığı 6 maçın 4'ünde kalesini gole kapatan Galatasaray yalnızca Lokomotiv Moskova ve Marsilya karşısında kalesinde toplam 3 gol gördü.

3 gol barajını koruyan Galatasaray zirvede

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden 64 takımın grup performansına göre Galatasaray yediği 3 golle zirvede bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın yanı sıra aynı gruptaki Lazio da kalesinde 3 gol gördü. Avrupa Ligi gruplarında en az gol yiyen bir diğer takım ise yine 3 golle West Ham United.

Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca Bayern Münih ve Real Madrid var

UEFA Avrupa Ligi'nde en az gol yiyen üç takımdan biri olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de devlerle aynı istatistiklere sahip.

Şampiyonlar Ligi gruplarında kalesinde en az gol gören iki takım Real Madrid ve Bayern Münih. Her iki takım da kalesinde 3 gol gördü.