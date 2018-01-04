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Spor

Galatasaray; Şaş, Davala ve Taffarel'i KAP'a bildirdi

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray Kulübü, Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Şaş ile Ümit Davala, Kaleci Antrenörlüğü için ise Claudio Taffarel ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

04 Ocak 2018 20:32

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray Kulübü, Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Şaş ile Ümit Davala, Kaleci Antrenörlüğü için ise Claudio Taffarel ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP\'a yapılan açıklama şu şekilde:
\"Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

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