Galatasaray; Şaş, Davala ve Taffarel'i KAP'a bildirdi

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray Kulübü, Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Şaş ile Ümit Davala, Kaleci Antrenörlüğü için ise Claudio Taffarel ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP\'a yapılan açıklama şu şekilde:

\"Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"