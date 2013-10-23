Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag karşısında kader maçında

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki üçüncü maçında Danimarka'nın FC Kopenhag takımını ağırlayacak. Türk Telekom Arena'daki mücadele 21:45'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'ne farklı Real Madrid yenilgisi ile başlayan ve Juventus deplasmanından beraberlikle dönen Galatasaray, üçüncü maçında FC Kopenhag ile Türk Telekom Arena'da karşılaşacak. Saat 21:45'te başlayacak maçı Makedon hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.

Gruptan çıkma iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda olan Galatasaray, Kopenhag mücadelesi için son antrenmanını yaptı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmada sarı-kırmızılı futbolcular moralleri ile dikkat çekti.

Galatasaray’ın muhtemel 11’i

İtalyan teknik direktör Roberto Mancini sahaya; Muslera, Eboue, Semih, Chedjou, Riera, Melo, Selçuk, Sneijder, Bruma, Burak ve Drogba dizilişiyle çıkması bekleniyor.

Aysal antrenmanı takip etti

Galatasaray'ın çalışmasını Kulüp Başkanı Ünal Aysal da takip etti. Antrenman başladıktan sonra sahaya inen ve basın mensuplarının oturduğu tribüne gelen Aysal, buradan çalışmayı izledi. Başkan Aysal maç için ise "Şu anda önümüzde çok güzel bir manzara var. Açıklamada bulunmayacağım. Maçtan sonra konuşuruz" demekle yetindi.