Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Arena'nın zeminine takıldı

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda varolma maçına çıkan Galatasaray, üçüncü maçında ağırladığı CFR Cluj ile 1-1 berabere kaldı ve gruptan çıkma işini zora soktu. Maç öncesi ve sırasında yağan yoğun yağmur zemini oldukça kötü etkilerken futbolcular maç boyunca top sürmekte ve ayakta durmakta zorlandı.

Galatasaray, maça iyi başlayamadı. Henüz ilk dakikada Camora, sağ kanattan sürüklediği atakta yerden ortaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Bastos, gelişine vurdu ama top yandan auta gitti. Bu pozisyonda istediği vuruşu yapamayan Bastos, 3. dakikada yine ceza sahasında topu önünde buldu. Galatasaray savunmasından seken topta pozisyon bulan Brezilyalı, yine çerçeveyi tutturamadı ve temsilcimiz büyük bir tehlikeyi daha atlattı.

İlk dakikada gelen bu tehlikeleri kazasız atlatan Galatasaray, dakikalar ilerledikçe zorlu zemine rağmen baskıyı kurdu. Yaptığı baskıyla rakibini çıkarmayan Aslan, uzaktan denediği şutlarla da gol aradı. Fakat bu pozisyonlarda Cluj kalecisi Felgueiras başarılıydı.

Galatasaray, baskısını artırdığı dakikalarda kalesinde talihsiz bir gol gördü. Sol kanatta topla buluşan Camora, kale sahasına doğru etkili bir orta yaptı. Orada Dany'den seken top, Muslera'yı da yanılttı ve ağlarla buluştu. Cluj, bu golle 19. dakikada 1-0 öne geçti.

Dakikalar ilerledikçe daha da ağırlaşan zemin, Galatasaray'ın pas yaparak baskı kurmasını da engelledi. Golden sonra bozalan moraller, 28'de Cluj'un 10 kişi kalmasıyla yeniden düzeldi. Aguirregaray, sağ kanatta Selçuk İnan'ı düşürdü ve gördüğü ikinci sarı kartın ardından, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu dakikadan itibaren, mücadele adete 'tek kale'ye döndü. Uzun süre Cluj ceza sahası ve çevresinde oynanan maçta Galatasaray, 34'üncü dakikada bir de penaltı kazandı. Eboue'nin ceza sahasına ortasında topa eliyle müdahale eden Laszlo Sepsi, çok kritik bir dakikada temsilcimize penaltı kazandırdı. Ancak topun başına geçen Felipe Melo, kaleciyi geçemedi

Maçın başlamasına saatler öncesinden başlayan sağanak yağmur, ilk yarı boyunca kesintisiz devam etti ve her geçen dakika, futbol oynamayı daha da zorlaştırdı. Bunun üzerine Hamit ve Elmander, ilk yarı bitmeden oyundan çıktı. Hamit, yerini Burak Yılmaz'a bırakırken, sakatlanan Elmander'in yerine ise Emre Çolak oyuna dahil oldu.

Kaçan penaltının ardından maçın temposu düştü. Galatasaray, ilk yarım saatte kurduğu baskıyı devam ettiremedi ve mücadelenin ilk yarısı Cluj'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Galatasaray, 47'inci dakikada Umut Bulut ile gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Amrabat'ın ortasında Cluj savunmasının arkasına sarkan Umut, istediği vuruşu yapamadı ve yandan auta gitti. 57'de de Burak Yılmaz istediği gibi vuramadı ve beraberlik şansını değerlendiremedi.

Uzun süre devam eden baskı, 77. dakikada sonuç verdi. Sol kanattan Amrabat'ın ortasına çok iyi yükselen Burak Yılmaz, çok kritik bir anda 1-1'lik beraberliği sağladı. Burak, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü de Cluj karşısında buldu.

Bu gol, tribünleri de ateşledi. 80. dakikada ise yine soldan Amrabat ortaladı, yine Burak Yılmaz hareketlendi ama bu kez kafa vuruşunda kendi takım arkadaşına takıldı Burak. Golün kopyası şeklinde olan pozisyondan, gol sesi çıkmadı. Burak Yılmaz, 90'da da çok müsait durumda yan ağlara takıldı.

Aslan, tüm baskısına rağmen kalan dakikalarda galibiyet golünü bulamadı ve karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.