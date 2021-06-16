Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile eşleşti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Hollanda ekibi PSV Eindhoven eşleşti. İlk maçlar 20-21 Temmuz, rövanş ise 27-28 Temmuz’da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nun kura çekimi, UEFA’nın İsviçre Nyon’daki merkezinde gerçekleştirildi. Süper Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne bu turdan dahil oldu.

Şampiyonlar yolu ve lig yolu olarak iki ana kısma ayrılan toplam 26 takımın katıldığı kura çekiminde Galatasaray, lig yolunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile eşleşti.

İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz’da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. İkinci eleme turunu atlayan takımlar, üçüncü eleme turuna, sonrasında play-off turuna, play-off turunu kazanan takımlar ise UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.

PSV Eindhoven hakkında bilgiler

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven geçtiğimiz sezon ligi Ajax’ın ardından 72 puanla ikinci sırada tamamladı.

35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadyumu’nda oynayan kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörlüğünü Roger Schmidt yapıyor.

PSV, geçen sezon ligi 88 puanla şampiyon Ajax’ın ardından 21 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 72 puanla ikinci sırada tamamladı. Hollanda ekibi oynadığı 34 müsabakada rakip fileleri 74 kez havalandırırken, kalesinde 35 gol gördü.

Geçen sezon UEFA UEFA Avrupa Ligi’nde E Grubu’nda Granada, PAOK ve Omonia ile karşılaşan PSV, 12 puan ile lider tamamladı, son 32 turunda ise Yunan takımı Olympiakos’a elendi. Hollanda Kupası'nda da çeyrek finalde Ajax'a yenildi.

En önemli yıldızları: Malen, Zahavi, Götze

Ajax'ın yeniden yükselişe geçmesiyle 3 sezondur şampiyonluğa hasret kalan PSV'nin en önemli oyuncuları, Donyell Malen, Eran Zahavi, Mario Götze ve Denzel Dumfries. 1999 doğumlu Donyell Malen, Hollanda'nın EURO 2020 kadrosunda da yer alıyor.

Genç golcü, ligde 32 maçta 19 gol, Avrupa Ligi'nde ise 10 maçta 7 gol attı. Geçtiğimiz sezon adı Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi de PSV'nin yıldızlarından biri. 34 yaşındaki Zahavi, ligde 11, Avrupa'da ise 6 gol attı. Almanya ile dünya şampiyonluğu yaşayan Mario Götze de geçtiğimiz yıl Hollanda ekibinin kadrosuna katılmıştı.

Donyell Malen 45 maçta 27 gol attı

Takımın en golcü ismi Hollandalı futbolcu Donyell Malen. 21 yaşındaki futbolcu 45 resmi karşılaşamaya çıktı ve rakip fileleri 27 kez havalandırarak dikkatleri üzerine çekti. Geçen sezon Malen dışında Eran Zahavi 17 ve Cody Mathes Gakpo da 11 kez gol sevinci yaşadı.