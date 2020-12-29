Galatasaray, Salih Uçan'la prensip anlaşmasına vardı

Galatasaray, Alanyaspor ile sözleşmesini uzatmayacak Salih Uçan’la prensip anlaşmasına vardı. Şampiyonluk yolunda rotasyonu güçlendirmek için transfer devre arasında bitecek
Sezon sonu sözleşmesi bitecek Salih Uçan, Alanyaspor ile kontrat uzatmama kararı aldı. Beşiktaş'ın da istediği Salih'in seçimi ise Galatasaray oldu. Fatih Terim faktörü ve orta saha rotasyonunda daha rahat yer bulma ihtimali, başarılı futbolcunun kararında etkili oldu. Terim, orta alanda Taylan'ı rahatlatmak için bu transferin devre arasında gerçekleşmesini istiyor. Yönetim, Alanya'ya düşük bir miktar bonservis önermeyi de göze aldı. Genç oyuncular da takaslanabilir.