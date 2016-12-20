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Spor

Galatasaray Rusya deplasmanında!

Unics Kazan Başkanı, taraftarlarının provokasyona gelmeyeceğini söyledi

20 Aralık 2016 12:07

Unics Kazan Başkanı Evgeny Bogachev, Galatasaray maçına yönelik güvenlik önlemlerini artıracaklarını söyledi.

Ankara'da Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi sonrası gözler Rusya'daki maça çevrildi.

basketdergisi'nin haberine göre; THY Euroleague'de Galatasaray Odeabank'ı sahasında ağırlayacak olan Unics Kazan'dan açıklama geldi.

Bugün saat 19:00'da Galatasaray'ı konuk edecek olan Unics'te başkan Evgeny Bogachev, "Maçta güvenlik önlemlerini artıracağız. Daha çok güvenlik gücü maçta görev yapacak. Ancak eminim ki taraftarlarımız provokasyona gelmeyecektir.

Pilotlarımız yaşamını yitirdiğinde yine Türklerle karşılaşmıştık ve her şey yolunda gitmişti. Yine aynı şekilde geçecektir ancak yine de önlemleri arttıracağız" dedi.

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