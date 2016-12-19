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Spor

Euroleague'de 13. hafta programı

THY Euroleague'nin 13. haftasında Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş karşı karşıya gelecek

19 Aralık 2016 14:24

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Euroleague'de heyecan, 13. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Euroleague'nde 20 ve 21 Aralık Çarşamba günü 8 karşılaşma yapılacak.

Deplasmanda ilk galibiyetini hedefleyen Galatasaray Odeabank, yarın Rusya'nın UNICS Kazan takımıyla karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, TSİ 19.00'da başlayacak maçta rakibine Kazan Spor Salonu'nda konuk olacak.

 

Anadolu Efes, Zalgiris'i ağırlayacak

 

Üst üste 3 maçlık galibiyet serisi Brose Bamberg karşısındaki mağlubiyetle sona eren Anadolu Efes, yarın Litvanya ekibi Zalgiris'i ağırlayacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 20.30'da oynanacak.

Ligdeki diğer iki Türk temsilcisi Fenerbahçe ile Darüşşafaka Doğuş ise 21 Aralık Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Üst üste 4 karşılaşma kazandıktan sonra Panathinaikos Superfoods'a kaybeden Fenerbahçe ile 4 maçlık mağlubiyet serisini Real Madrid galibiyetiyle sonlandıran Darüşşafaka Doğuş arasındaki mücadele, Ülker Sports Arena'da saat 20.45'te başlayacak.

 

Euroleague'de 13. hafta programı

 

20 Aralık Salı

19.00 UNICS Kazan (Rusya) - Galatasaray Odebank (Türkiye)

20.30 Anadolu Efes (Türkiye) - Zalgiris (Litvanya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

22.45 Real Madrid (İspanya) - Brose Bamberg (Almanya)

21 Aralık Çarşamba

20.45 Fenerbahçe (Türkiye) - Darüşşafaka Doğuş (Türkiye)

22.00 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - CSKA Moskova (Rusya)

22.30 Baskonia (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya)

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