Galatasaray Romanya'da mutlak galibiyet arayışında

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi, H Grubu'ndaki dördüncü maçında CFR Cluj'a konuk oluyor. Grupta 1 puanla son sırada yer alan sarı kırmızılılar devler liginde yoluna devam edebilmek için bu maçta mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Sarı kırmızılı ekipte Nordin Amrabat yedeğe çekilirken Emre Çolak Cluj maçına ilk 11'de başladı. Galatasaray'ın 11'inde bir başka değişik isim de sarı kırmızılı formayla ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor.

Romanya temsilcisi CFR Cluj'un Dr. Konstantin Radulescu Stadı'nda oynanan mücadele Türkiye saati ile 21:45'te başladı. Zorlu mücadeleyi İskoçya Federasyonu'ndan William Collum yönetirken yardımcılıklarını William Conquer ve Martin Cryans yapıyor.

Maçtan notlar:

-İkinci yarı oynanıyor... -Sarı kırmızılı ekip 74. dakikada Burak Yılmaz'la skoru 3-1'e getirdi. Bu golle Burak Yılmaz maçta hat-trick yapmış oldu. -Galatasaray Burak Yılmaz'ın 61. dakikadaki golüyle Cluj deplasmanında tekrar 2-1 öne geçti. -Evsahibi ekip Cluj, 53. dakikada Sougou'nun attığı golle skoru 1-1'e getirdi. -Karşılaşmada ilk yarı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı. -Galatasaray Burak Yılmaz'ın 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

-Galatasaray Burak Yılmaz'ın 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

-Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

-Galatasaray'ın grubundaki bir diğer mücadelede Manchester United deplasmanda Braga'ya konuk oluyor; 0-0

-Sarı kırmızılı ekip maçın hemen başında Emre Çolak'la gole çok yaklaştı ancak genç oyuncunun vuruşu direğin yanından auta gitti.