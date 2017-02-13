Galatasaray, Riekerink’in görevine son verdi!

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısında, teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verilmesi kararı alındı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Kayserispor maçında alınan sonucun ardından kardeşi Mehmet Özbek ile birlikte Riekerink'in göderilmesini istedi. Sportif A.Ş.'nin diğer üyesi Levent Nazifoğlu ise, Riekerink'in görevine son verilmesine karşı çıktı. Buna rağmen Dursun Özbek, Hollandalı teknik adamın görevine son vererek, kalan haftalarda takımı tanıyan yerli bir çalıştırıcıyla anlaşmak için girişimleri başlattı.

Sportif A.Ş.'de alınan bu karar, yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında da onaylanıp kesin sonuca bağlanacak.

Galatasaray'da taraftar dün akşamki Kayserispor yenilgisinin ardından yönetimi beyaz mendil sallayarak istifaya davet etmişti. Taraftarlar "Beden eğitimi hocasını takımın başına getirdiniz" dedi. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, 2-1 yenilerek 3. sırada kalmıştı.