Galatasaray, Riekerink'e borcunu 2019'da ödeyecek

Galatasaray yönetimi, geçen sezon devre arasında yollarını ayırdığı teknik direktör Jan Olde Riekerink'e olan 500 bin Euro borcunu 2019'da ödeme kararı aldı.

52 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcının alacağını istemesi üzerine, sarı-kırmızılı yönetim "Arsa satışı yaptık. Parayı 2019'da alacağız, borcunu da o zaman öderiz" cevabını verdi. Riekerink'in, sarı-kırmızlıların bu teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Önceden Galatasaray'da altyapı antrenörlüğü yapan Hollandalı teknik adam, Mustafa Denizli'nin istifası üzerine takımdaki tek lisanslı antrenör olduğu için teknik direktörlük koltuğuna getirilmişti. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı teknik direktörün yönetiminde 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.