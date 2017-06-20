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Spor

Galatasaray, Riekerink'e borcunu 2019'da ödeyecek

Sarı-kırmızılılar, 52 yaşındaki teknik adama olan borcunu Riva arsasından gelen para ile ödeyecek

20 Haziran 2017 13:12

Galatasaray yönetimi, geçen sezon devre arasında yollarını ayırdığı teknik direktör Jan Olde Riekerink'e olan 500 bin Euro borcunu 2019'da ödeme kararı aldı.

52 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcının alacağını istemesi üzerine, sarı-kırmızılı yönetim "Arsa satışı yaptık. Parayı 2019'da alacağız, borcunu da o zaman öderiz" cevabını verdi. Riekerink'in, sarı-kırmızlıların bu teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Önceden Galatasaray'da altyapı antrenörlüğü yapan Hollandalı teknik adam, Mustafa Denizli'nin istifası üzerine takımdaki tek lisanslı antrenör olduğu için teknik direktörlük koltuğuna getirilmişti. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı teknik direktörün yönetiminde 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.

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