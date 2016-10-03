Galatasaray, Riekerink ile 10 maçtır yenilgi yüzü görmüyor

Son 10 maçta kaybetmeyen Galatasaray, taraftarın "Riekerink Bey diyeceksiniz" sözleriyle sevgisini dile getirdiği Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde son yılların en başarılı performanslarından birini sergiliyor.

Geçen yıl altyapıda göreve başladığı Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasıyla ligin son bölümünde teknik direktörlük koltuğuna oturan ve bu sezonun başında bir yıllık yeni sözleşme imzalanan Hollandalı çalıştırıcı, takımına oynattığı futbol ve elde edilen sonuçlarla sarı-kırmızılı camiayı mutlu etti.

Futbolcularla olan uyumuyla dikkati çeken ve taraftarın desteğini arkasına alan Jan Olde Riekerink, sarı-kırmızılı takımın geçen sezon yaşadığı kötü havayı da dağıttı.

Hollandalı teknik adam yönetiminde yakaladığı olumlu atmosferi sahaya da yansıtan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçtan 4 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılarak hanesine 14 puan yazdırdı. Riekerink idaresindeki sarı-kırmızılı ekip, 6. haftalar itibarıyla son 7 sezonun en fazla puanını toplama başarısı gösterdi.

Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda ilk 6 haftayı yenilgisiz geçerek 18 puan kazanan Galatasaray, sonraki 6 sezonda 14 puana ulaşamamıştı.

Son 10 maçı da kaybetmedi

Galatasaray, Jan Olde Riekerink yönetiminde çıktığı son 10 resmi karşılaşmada da mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Riekerink idaresindeki bu 10 maçtan 8 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Hollandalı teknik adam ile son mağlubiyetini geçen sezonun 32. haftasındaki Süper Lig mücadelesinde Beşiktaş karşısında 1-0'lık skorla yaşayan Galatasaray, sonraki 8 lig maçında 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu dönemde Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da da Beşiktaş'ı mağlup etti.

Sadece 3 kez mağlubiyet yaşadı

Jan Olde Riekerink, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde sadece 3 maçta mağlubiyet yaşadı.

Geçen sezonun 27. haftasında Eskişehirspor ile oynanan maçta göreve başlayan Hollandalı teknik adam, sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 19 resmi karşılaşmada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet gördü.

Riekerink yönetimindeki Galatasaray, geçen sezon ligde Eskişehirspor, Antalyaspor ve Beşiktaş ile oynadığı maçları kaybetti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında kupa sevinci

Jan Olde Riekerink, Galatasaray ile güçlü rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Hollandalı teknik adam idaresindeki sarı-kırmızılı takım, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Riekerink'in öğrencileri, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile oynadıkları Turkcell Süper Kupa maçını da penaltı atışları sonucunda kazandı ve kupayı müzelerine götürdü.