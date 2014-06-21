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Spor

Galatasaray resmen Euroleague'de

Euroleague yönetimi önümüzdeki yıl için Galatasaray Erkek Basketbol Takımını organizasyona davet etti

21 Haziran 2014 16:57

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın (Galatasaray Liv Hospital) Fenerbahçe Ülker karşısındaki şampiyonluk maçına çıkmamasının ardından Euroleague’de mücadele edip edemeyeceği merak konusu olmuştu.

3puan.com’un haberine göre, Euroleague yönetimi dün Galatasaray Liv Hospital'ı resmen davet ettiği yazıyı gönderdi ve gerekli belgeleri istedi. Bu davet üzerine Galatasaray yönetimi evrakları gönderdi.

Euroleague ile Galatasaray arasında yapılan yazışmalar sonunda sarı-kırmızılıların önümüzdeki yıl Euroleague'de mücadele edeceği kesinleşti.

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