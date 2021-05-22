Galatasaray, resmen açıkladı: Marcao'nun sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı

Galatasaray, başarılı stoperi Marcao'nun sözleşmesini uzattı. Brezilyalı defans oyuncusu, 2024 yılına kadar Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Resmi açıklama Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapıldı.

Galatasaray başarılı stoperi Marcao'nun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Resmi açıklama Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapıldı.

Açıklamada, "Marcao Teixeira, 2024 yılına kadar bizimle" sözüne yer verildi.

Marcao'nun yıllık alacağı; 2022-2023 sezonu için net 1.300.000 euro sabit transfer ücreti, 2023-2024 sezonu için net 1.400.000 euro sabit transfer ücreti olarak belirtildi.