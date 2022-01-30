Galatasaray resmen açıkladı: Luyindama, Al Taawon'a kiralandı

Galatasaray, Demokratik Kongolu futbolcusu Christian Luyindama'nın Suudi Arabistan takımlarından Al Taawon'a satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve aynı zamanda yabancı kontenjanını da açmak isteyen Galatasaray'da Demokratik Kongolu futbolcu Christian Luyindama takımdan ayrıldı. Suudi Arabistan takımlarından Al Taawon ile anlaşan Luyindama için sarı-kırmızılılar, bu transferi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Sarı-kırmızılıların transfer ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Suudi Arabistan'ın Al Taawon Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Galatasaray, 2019 yılında transfer ettiği Christian Luyindama’nın bonservisi için Standard Liege’e 8 milyon euro ödemişti