Galatasaray, Real Madrid'den fark yedi

Euroleague’de Real Madrid’i konuk eden Galatasaray Liv Hospital karşılaşmayı 107-71 kaybetti. Sarı kırmızılılar bu yenilgi ile grupta üst üste altıncı mağlubiyetini aldı. Dokuz maç sonunda iki galibiyette kaldı. Real Madrid ise sekizinci galibiyetle gruptaki liderliğini korudu.

İlk çeyrekte iki takım da hücumda iyi bir görüntü çizdi. Rakibinin farkı açmasını engelleyen Galatasaray maça tutundu. İlk 10 dakika 24-20 Real Madrid üstünlüğü ile geçildi.



İkinci çeyrekte temposunu arttıran konuk takım farkı açmaya başladı. Galatasaray’ın kötü dış yüzdesini iyi değerlendiren Real Madrid soyunma odasına 57-34 önde girdi.



Devre dönüşü farkı kapatmayı başaran Galatasaray maça tutundu. Savunmada daha bir görüntü çizen sarı kırmızılılar, son 10 dakikaya 77-59 geride girdi. Son çeyrekte oyundan kopan Galatasaray skora tutunamadı ve Real Madrid karşılaşmayı 107-71 kazandı.