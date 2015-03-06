Galatasaray Avrupa derbisinde seriyi eşitledi: 59-57

FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisinin ilk maçında Fenerbahçe'ye mağlup olan Galatasaray Odeabank, ikinci maçta Fenerbahçe'yi 59-57 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

Karşılaşmaya Galatasaray etkili başladı. Savunmada rakibine kolay sayı imkanı vermeyen sarı kırmızılılar skor üstünlüğünü ele geçirdi. İlk 10 dakika Galatasaray’ın 14-9 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci çeyrekte Fenerbahçe hücumda toparlandı. Farkı kapatıp öne geçen sarı lacivertliler karşısında çeyreğin ikinci bölümünde Galatasaray hamle yaptı. Hücumda pota altını iyi kullanan sarı kırmızılılar devreye 30-23 üstünlükle girdi.



Soyunma odası dönüşü sarı lacivertliler daha ekili gözüktü. Hücumda ekstra basketlerle farkı koruyan Galatasaray son 10 dakikaya 43-39 önde gitti. Son çeyreğin ilk bölümünde Galatasaray daha etkili olan taraftı. Farkı çift hanelere çeken sarı kırmızılılar karşısında şut ritmini yakalayan Fenerbahçe farkı iki sayıya kadar indirdi.



Son anlarda hücumda tercih hataları yapan Fenerbahçe karşısında daha sakin kalan Galatasaray karşılaşmayı 59-57 kazandı.

Üçüncü ve son karşılaşma 11 Mart’ta Fenerbahçe Ülker Arena’da oynanacak. Kazanan takım dörtlü finallere adını yazdıracak.