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Spor

Galatasaray-Randers müsabakası Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak

24 Ağustos 2021 15:53

Galatasaray'ın Danimarka'nın Randers takımıyla karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak.

Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarının sonlanmamasından dolayı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na alındı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Randers ile karşı karşıya geleceğimiz UEFA Avrupa Ligi play-off maçında bize ev sahipliği yapacak olan Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nı kulübümüze tahsis eden, Kasımpaşa Kulübü Başkanı Sayın Turgay Ciner ve kulüp yönetimine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." denildi.

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