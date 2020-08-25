T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Galatasaray, Rakitic'i istiyor" iddiası

25 Ağustos 2020 15:53

Galatasaray'ın Barcelona'dan ayrılacak olan Ivan Rakitic'i listesine aldığı iddia edildi.

İspanyol basınında çıkan habere göre Barcelona, altı sezondur kulübün formasını giyen Rakitic ile yollarını ayıracak. Kulüp yönetimi bir yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcuyu 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında bırakma kararı aldı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nin aktardığı bilgilere göre; Galatasaray, Barcelona’dan ayrılacak olan Rakitic ile ilgilenmeye başladı. Menajeriyle görüşmeler başladı. 32 yaşındaki Hırvat orta saha, önce Sevilla’dan gelecek transfer cevabını bekliyor.

 

 

 

ETİKETLER

gaşatasarayrakiticiddiatrasnferbarcelona
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24