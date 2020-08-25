"Galatasaray, Rakitic'i istiyor" iddiası

Galatasaray'ın Barcelona'dan ayrılacak olan Ivan Rakitic'i listesine aldığı iddia edildi.

İspanyol basınında çıkan habere göre Barcelona, altı sezondur kulübün formasını giyen Rakitic ile yollarını ayıracak. Kulüp yönetimi bir yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcuyu 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında bırakma kararı aldı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nin aktardığı bilgilere göre; Galatasaray, Barcelona’dan ayrılacak olan Rakitic ile ilgilenmeye başladı. Menajeriyle görüşmeler başladı. 32 yaşındaki Hırvat orta saha, önce Sevilla’dan gelecek transfer cevabını bekliyor.