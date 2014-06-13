Galatasaray pazartesi günü Lucescu'yu bekliyor

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ın görevlendirdiği Bülent Tulun ile Erdal Keser dün Almanya’ya giderek Jupp Heynckes’le bir araya geldi. 69 yaşındaki çalıştırıcı görevi geri çevirince Mircea Lucescu için düğmeye basıldı. Shakhtar’ın sahibi Ahmedov’dan onay çıkarsa Rumen hoca, Cim-Bom’un başına geçecek.

Roberto Mancini’nin biletini kesen Galatasaray, yeni teknik patronu belirlemeye çalışıyor.

Cim-Bom’da, Alman veya Hollanda ekolünü tercih eden Başkan Ünal Aysal’ın önceliğinin Bayern Münih’e altın sezonunu yaşattıktan sonra geçen sezon emekliliğe ayrılan Jupp Heynckes olduğu söylenmişti. Aysal ünlü futbol adamının ikna edilmesi için Bülent Tulun ile menajerliğe getirilen Erdal Keser’i görevlendirdi. İkili dün Münih’te Heynckes ile bir araya geldi. Alman hocanın kendisine yapılan teklifi kibarca geri çevirdiği bildirildi.

Alman teknik adama yakın kaynaklar da “Heynckes kesinlikle takım çalıştırmayı düşünmüyor. Düşünseydi zaten Bayern Münih’ten sonra aklınıza gelebilecek Avrupa’nın üst düzey birçok takımı kendisine öneri getirdi. Ancak kabul etmedi” ifadelerini kullandı.

Heynckes’ten eli boş dönen Tulun ve Keser ikilisinin Bayern Münih’te sportif direktörlük yapan Matthias Sammer’e öneri götürdükleri belirlendi. Ancak Bayern’in de Sammer’le olan mukavelesini uzatacağı bilgisi sarı-kırmızılılara ikinci şoku yaşattı.

Ahmedov’la dev zirve

Galatasaray’da gönüllerin hocası Mircea Lucescu konusunda da yoğun bir trafik yaşanıyor.

Camia ve taraftarlar, Başkan Ünal Aysal’dan Rumen hocayı göreve getirmesini isterken sarı-kırmızılı kulübün patronu bütün imkânlarını seferber etti. Ancak Galatasaray ile el sıkışan Rumen teknik adamın gelmeyi kabul etmesine rağmen ipler Shakhtar Donetsk’in sahibi ve Başkanı Rinat Ahmedov’un elinde. Gözler Lucescu ile yakın dostu Ahmedov arasında yarın gerçekleşecek zirveye çevrilirken, Rumen hoca ayrılmak için izin alabilirse G.Saray’ın başına geçecek.

Üç oyuncu getirecek

Mircea Lucescu’nun, Galatasaray’la anlaşması halinde yanında 3 oyuncu getireceği öğrenildi. Ukrayna’da iç savaşın devam etmesi yüzünden UEFA’nın, Shakhtar Donetsk’e maçlarını başka bir ülkede oynama zorunluluğu getirdiği öğrenildi. Lucescu’nun gözdeleri olan üç oyuncunun savaşı bahane ederek sözleşmelerini tek taraflı fesh etme hakkına sahip olması bu iddiaları gündeme getirdi.

Sneijder’in isteği Advocaat

Cim-Bom’da, Mancini’nin gitmesine en çok üzülen isim Wesley Sneijder oldu. Hollandalı futbolcunun hoca konusunu yakından takip ettiği ve Başkan Ünal Aysal’a telefonla ulaşarak, şartların uyması halinde Dick Advocaat’ın en doğru isim olacağını söylediği öğrenildi. Fatih Terim’le yolların ayrılmasından sonra da adı gündeme gelen ama tercih edilmeyen Hollandalı teknik adamın, yüksek transfer bütçesi istememesi ve Wesley Sneijder’le olan bağı listede yer almasını sağladı. Advocaat’ın gittiği takımlarda sonuç odaklı çalışmasının da bu tercihte etkili olabileceği ifade edildi.

‘Pazartesi’yi bekliyoruz’

GS TV’ye konuşan Başkan Ünal Aysal, Mancini ile yollarını ayırmalarının ardından teknik direktör konusunda önceliği Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımını çalıştıran Mircea Lucescu’ya verdiklerini, takımıyla bir senelik kontratı bulunan Rumen hocadan pazartesi gününe kadar kendilerine dönmesini beklediklerini söyledi. Sarı-kırmızılı kulübün layık olduğu hocayı önümüzdeki 10-15 gün içinde kadrosuna dahil edeceğini dile getiren Aysal, Rumen teknik adamın Galatasaray camiasında çok sevilen biri olduğunu vurguladı. Aysal, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın açıklamalarıyla ilgili olarak “Bu açıklamaları talihsiz buluyorum. Aynı yöneticilerin daha önce de aynı reaksiyonları gösterip özellikle bu sıkışık dönemlerde hakemleri ve medyayı tesir altında tutmaya çalıştıkları görüldü. Bu ilk defa olmuyor. Artık biz bunlardan bıktık ve usandık” ifadelerini kullandı.