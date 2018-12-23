Galatasaray özüne döndü

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda galibiyet hasreti çeken Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşısında 4-2 kazandı ve 2018'i 3 puanla tamamladı.

Galatasaray karşılaşmaya baskılı başladı ama 9. dakikada Demir Grup Sivasspor mücadelede öne geçti. Orta sahada yapılan bir pas hatası sonrasında topu kapan Douglas'ın pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşarak içeri giren Robinho, penaltı noktası gerisinden yerden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi.

19. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Onyekuru'nun soldan pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Belhanda, Uğur Çiftçi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, önce korner kararı verirken, VAR sisteminden pozisyonu yeniden inceledi ve penaltıya hükmetti. 20. dakikada penaltıyı kullanan Eren Derdiyok, bu sezonki 7. golünü atarak takımını öne geçirdi.

30. dakikada sarı-kırmızılı ekip mücadelede öne geçti. Soldan kullanılan kornerde Demir Grup Sivasspor savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası dışındaki Ndiaye'nin önünde kaldı. Şık bir çalımla rakibinden kurtulan Ndiaye, pasını sağdan hareketlenen Feghouli'ye aktardı. Ceza sahasına girerek sağ çaprazda kaleci Tolgahan Acar ile karşı karşıya kalan Feghouli, düzgün bir vuruşla uzak köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

41. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Yine Douglas'ın pasıyla ceza sahası yayı içinde buluşan Robinho, şık bir plase vuruş gerçekleştirdi. Top kaleci Muslera'nın solundan ağlara gitti: 2-2.

Galatasaray 52. dakikada bir kez daha öne geçti. Fernando'nun ara pasında Onyekuru topu ağlara gönderdi, hakem önce ofsayt dedi, VAR incelemesi sonrasında golü verdi. Bu golden sonra Galatasaray daha kontrollü oynamaya başladı. 69. dakikada sarı kırmızılılar farkı ikiye çıkardı. Feghouli'nin pasında Belhanda son anda çevirdi, Eren ıskaladı ama Onyekuru maçtaki 2. golünü atarak takımını rahatlatan isim oldu. Nijeryalı isim böylece ligdeki 6. golüne imza atmış oldu.

Galatasaray kalan bölümde oyunu kontrol etti ve maçı 4-2 kazanarak sahasında 4 hafta sonra 3 puan sevinci yaşamış oldu. Sarı-kırmızılılar ligde de 4 hafta sonra kazandı.

Sarı-kırmızılı takımda 2002 doğumlu Mustafa Kapı, karşılaşmanın son bölümünde oyuna girdi. Oyuna girmesiyle Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde forma giyen en genç oyuncusu unvanını Emre Belözoğlu'ndan alan Mustafa Kapı, kariyerinin ilk Süper Lig maçının ardından Türk Telekom Stadyumu'nda galibiyet üçlüsünü çektirdi.

Galatasaray, böylece ilk yarıyı 29 puanda tamamladı. Sivasspor ise 24 puanda kaldı.