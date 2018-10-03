Galatasaray oynadı, Porto attı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Lokomotiv Moskova galibiyeti ile başlayan Galatasaray, D Grubu'ndaki ikinci maçında Porto'ya konuk oldu. Özellikle ilk yarı yakaladığı net pozisyonları gole çeviremeyen Cim Bom sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi 'ne 3-0'lık Lokomotiv Moskova galibiyeti ile başlayan Galatasaray, D Grubu'ndaki ikinci maçında Porto'ya konuk oldu. Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Porto'ya galibiyeti getiren golü 49. dakikada Moussa Marega kaydetti.

Alınan bu sonuç sonrası ilk galibiyetini alan Porto puanını 4'e çıkarırken, Galatasaray ise 3 puanda kaldı.

Öte yandan grubun diğer maçında Schalke, Lokomotiv Moskova'yı son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Schalke'nin puanı 4'e yükselirken, Lokomotiv Moskova 0 puanda kaldı.

Terim'den 6 değişiklik

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçınının 11'ine göre 6 değişiklik yaptı. Terim, müsabakaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon Roque, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Fernando Reges, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş ilk 11'ini sahaya sürdü.

Galatasaray'da İsmail Çipe, Mariano Filho, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Yunus Akgün, Ozan Kabak ve Sofiane Feghouli yedekler arasında bulundu. Erzurumspor maçına ilk 11'de çıkan Badou Ndiaye cezası, Emre Akbaba ise sakatlığı nedeniyle Porto'ya karşı forma giyemedi.