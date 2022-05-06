Galatasaray orta saha için çalışmalara başladı

Bütçesi onaylanmadığı için transfer yapamayan Burak Elmas, sözleşmeleri bitecek olan Mohamed Elneny ve Xeka ile prensipte anlaştı. İki başkan adayı da kabul ederse yıldızlarla ön protokol yapılacak.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sezon sonunda serbest kalacak isimlerle ön protokol imzalamaya hazırlanıyor. Yeni yönetim anlaşmaları onaylarsa transferler resmiyet kazanacak.



Sabah gazetesinin haberine göre; Elneny'yi ön liberoya, Xeka'yı 8 numara pozisyonuna düşünen Elmas, bu transferlere yeni yönetimin itiraz etmeyeceğini düşünüyor.

29 yaşındaki Mısırlı Elneny sezon başında da gündeme gelmişti. 27 yaşındaki Portekizli Xeka ise Rusya'daki savaş nedeniyle CSKA Moskova ile yaptığı anlaşmayı bozmuştu. Serbest kalıp bonservislerini eline alacak iki yıldız oyuncu için de 2.5 milyon Euro yıllık ücretler ödenmesi söz konusu.

27 yaşındaki Xeka geçtiğimiz sezon Burak Yılmaz ile birlikte şampiyonluk coşkusu yaşarken Lille kariyerinde 144 maça çıkarken 9 gol atıp 7 kez de asist yaptı.