Galatasaray, Onyekuru ve Mohamed için düğmeye bastı

Galatasaray bir yandan başkanlık seçimlerine hazırlanırken, diğer yandan transfer için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonları bulunan Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed transferlerini bitirmek için harekete geçti.

Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk bedelini çok bulan Galatasaray'da transfer için görevlendirilen ekip, bu rakamı aşağıya çekmek adına Fransız ekibiyle pazarlık masasına oturacak.



Hedef maksimum 3 milyon Euro'ya, Nijeryalı futbolcunun tapusunu almak. 3 farklı dönemde Galatasaray forması giyen Onyekuru'nun da Türkiye'de kalmak istemesi masada sarı-kırmızılıların elini güçlendiriyor.

Mohamed'in opsiyonu kullanılacak

Fanatik gazetesinin haberine göre; Galatasaray'ın diğer hedefi de, geldiği günden bu yana performansıyla taraftarın beğenisini kazaan Mostafa Mohamed'in opsiyonunu kullanmak.

Mısır temsilcisi Zamalek'le görüşecek olan Galatasaray'ın profesyonelleri, aynı Onyekuru da olduğu gibi 4 milyon dolarlık rakamı düşürmeyi planlıyor. Ancak 23 yaşındaki oyuncunun, Avrupa'dan da taliplerinin olması bu pazarlık ihtimalini düşürüyor.



Sarı-kırmızılıların olumsuz durumlara karşı 4 milyon dolarlık opsiyonu da kullanacağı gelen haberler arasında.